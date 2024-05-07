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В Ярославской области 9 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В Ярославской области грузовик столкнулся с автобусом, где находились пассажиры

В Ярославской области произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.

Инцидент произошел на 213-м километре трассы М-8. На дороге столкнулись автобус с пассажирами и автомобиль ГАЗ. Информация о подробностях произошедшего отсутствует.

На кадрах заметно, что задняя часть автобуса получила значительные повреждения. Грузовик съехал с дороги и едва не перевернулся на бок. Кабина водителя полностью разрушена.

После инцидента семь пассажиров автобуса обратились за помощью. В больницу попали водитель и пассажир грузовика. На данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства.

В прокуратуре региона уточнили, что инцидент произошел в районе остановки общественного транспорта «Меленки». Автобус двигался по маршруту «Ростов – Ново-Никольское – Вахрушево».

Организована проверка. Ее ход находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в Новосибирске водитель маршрутки переехал ребенка.

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