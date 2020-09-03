Число случаев коронавируса в мире превысило 26 млн

С начала пандемии коронавируса в мире выявлено 26 031 410 случаев заболевания этой инфекцией. На это указывают данные американского университета Джонса Хопкинса.

При этом скончались от COVID-19 в общей сложности 863 028 человек, выздоровели — 17 291 874.

США по-прежнему лидирую по количеству заболевших. В стране зафиксировано 6 113 510 случаев коронавируса, 185 720 пациентов скончались и 2 231 757 вылечились.

На втором месте находится Бразилия — всего 3 997 865 заболевших, из них 123 780 умерли, 3 387 309 выздоровели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турция сообщила о прохождении второго пика первой волны COVID-19

— В Москве скончались еще 13 пациентов с COVID-19

— Дуэйн Джонсон и его семья переболели COVID-19