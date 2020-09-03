В России потушили более 30 лесных пожаров за сутки

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За минувшие сутки в России потушили 31 лесной пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Авиалесоохраны.

Общая площадь ликвидированных пожаров составила 25 961 гектар, указано в сообщении.

По данным Авиалесоохраны на 3 сентября, в стране действуют 29 лесных пожаров общей площадью 72,5 тысяч гектаров.

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