В Берлинской клинике рассказали о состоянии Навального

В Берлинской клинике Charite рассказали о состоянии Алексея Навального. Сообщение опубликовано на сайте клиники.

Как сообщили в клинике, Навальный остается на ИВЛ в реанимации, симптомы отравления продолжают спадать.

При этом отмечается, что лечение займет еще длительное время.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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