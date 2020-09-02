Индия заключила соглашение с РФ на производство вакцины «Спутник V»

Индия заключила производственное соглашение с Россией на производство вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил в эфире NDTV глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что планируется производство свыше 300 млн доз российской вакцины в год.

Глава РФПИ также назвал Индию потенциальным «отличным центром для поставок вакцин со всего мира».

Дмитриев уточнил, что в России также начаты свыше 40 тыс. пострегистрационных исследований.

Кроме того, по его словам, представители разных стран направили российской стороне запросы на производство более миллиарда доз вакцин от COVID-19.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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