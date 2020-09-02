Стрельба в полицейском участке в Казани привела к возбуждению уголовного дела

После появления информации о стрелявшем в полицейском участке в Казани мужчине в полицейской форме возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на прокуратуру Татарстана.

«Расследование взяли на особый контроль», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, начальника отдела полиции в Казани отстранили от исполнения своих служебных обязанностей после того, как в сети появилось видео, на котором он ведет стрельбу из пневматической винтовки.

Ранее он устроил стрельбу по своим подчиненным из пневматической винтовки из-за плохих показателей работы сотрудников.

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