Стрельба в полицейском участке в Казани привела к возбуждению уголовного дела
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После появления информации о стрелявшем в полицейском участке в Казани мужчине в полицейской форме возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на прокуратуру Татарстана.
«Расследование взяли на особый контроль», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, начальника отдела полиции в Казани отстранили от исполнения своих служебных обязанностей после того, как в сети появилось видео, на котором он ведет стрельбу из пневматической винтовки.
Ранее он устроил стрельбу по своим подчиненным из пневматической винтовки из-за плохих показателей работы сотрудников.
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