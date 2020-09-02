Начальника отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой

Начальника отдела полиции в Казани отстранили от исполнения своих служебных обязанностей после того, как в сети появилось видео, на котором он ведет стрельбу из пневматической винтовки, передает пресс-служба МВД по Татарстану.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время осуществляется служебная проверка.

Как отметили в министерстве, информация о пострадавших и раненых в результате инцидента не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что начальник отдела полиции в Казани устроил стрельбу по своим подчиненным из пневматической винтовки из-за плохих показателей работы сотрудников.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Казани начальник отдела полиции устроил стрельбу по подчиненным