ФСБ запретила защите Сафронова давать комментарии по делу

Адвокат советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова Иван Павлов заявил, что ФСБ ограничила в комментариях защиту Сафронова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Все адвокаты, кроме Павлова, ранее дали подписку о неразглашении данных следствия.

«Вчера следователь ФСБ Чабан подкараулил меня в СИЗО «Лефортово» и предложил дать подписку о неразглашении. Я отказался, тогда он составил документ, равный по силе, — предупредил меня об ответственности за разглашение данных следствия», — рассказал Павлов.

Он добавил, что теперь «ограничен в комментариях», однако сможет участвовать в следственных действиях.

Ранее ФСБ отказалась сообщать защитникам Сафронова суть обвинений по его уголовному делу. Следствие не раскрыло адвокатам подробности предполагаемой вербовки экс-журналиста за рубежом, а также обстоятельства якобы передачи иностранным спецслужбам государственной тайны.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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