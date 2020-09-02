Сафронову продлили арест на 3 месяца

Советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову продлили арест на три месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ходатайство следователя удовлетворить — продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 декабря», — сказала судья Лефортовского суда Москвы.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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