Следователь СК России Эфендиев признался в коррупционном преступлении

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Следователь Главного следственного управления Следственного комитета России Грей Эфендиев, арестованный ранее за предложение посредничества во взяточничестве, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

«Эфендиев дал признательные показания», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудник Главного следственного управления СК России Грей Эфендиев арестован судом по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, сотрудник СК предложил коллеге получить через него взятку в размере 5 млн рублей. Этот сотрудник управления должен был освободить человека от уголовной ответственности.

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