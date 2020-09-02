Российские компании смогут создавать иностранные вакцины от COVID-19

Российские фармацевтические компании смогут создавать иностранные вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью программе «Поздняков».

По его словам, у людей должен быть выбор.

Министр отметил, что до конца 2020 года планируется производить в месяц более 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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