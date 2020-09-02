Подавших несколько заявлений на бюджетные места студентов могут отчислить

Студентов, которые подали несколько заявлений о согласии на зачисление на бюджетные места в разные вузы России, могут отчислить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Ранее в университете «Высшая школа экономики» сообщили, что в этом году в стране выявлены случаи, когда абитуриенты давали согласие на зачисление на бюджетное место сразу в несколько вузов.

Такие инциденты являются нарушением порядка приема абитуриента в университет по вине самого студента, отметили в ведомстве. Поэтому, в этом случае все университеты, которые с этим столкнулись, имеют право отчислить данных студентов. Также вузы вправе в случае необходимости обратиться в соответствующие государственные информационные системы, органы и организации.

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