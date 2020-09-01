Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

Генеральная прокуратура России запросила у Министерства юстиции Германии результаты анализов находящегося на лечении Алексея Навального. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее обращение российского ведомства.

ГП просит предоставить данные анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. Помимо этого, Россия запросила информацию о лекарствах, которыми лечат блогера, и о том, есть ли у него сахарный диабет или хронические заболевания.

В запросе надзорного ведомства также сообщается, что проверка обстоятельств госпитализации Навального длится с 20 августа. За это время были изъяты более 100 предметов, исследована информация с камер видеонаблюдения, назначено более 20 криминалистических экспертиз, из которых три завершены.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

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