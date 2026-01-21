Размер шрифта
Россиянка дважды ударила ножом возлюбленного из-за отказа погладить рубашку

В Севастополе женщина поссорилась с сожителем и ударила его ножом
В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней безработной, которая нанесла ножевое ранение своему сожителю. Об этом сообщает городское управление МВД.

По версии следствия, после совместного распития спиртных напитков женщина потребовала от 45-летнего мужчины погладить рубашку. Когда он отказался, подозреваемая дважды ударила его ножом в плечо. После этого она сама вызвала скорую помощь.

Медики, госпитализировав мужчину, сообщили о происшествии в полицию. Девушка признала свою вину, возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

До этого в Свердловской области пенсионер не хотел идти в магазин и ударил ножом знакомую. Нападавший сообщил о произошедшем соседям, которые вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее московский таксист получил удар ножом от жены во время ночной смены.

