Суд продлил срок ареста фигурантам дела экс-замглавы Минобороны Иванова

Мосгорсуд на три месяца продлил срок ареста фигурантам дела Тимура Иванова
Московский городской суд продлил срок содержания под стражей фигурантов дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Источник уточнил, что речь идет о бизнесменах Сергее Бородине и Александре Фомине.

«Московский городской суд удовлетворил ходатайства следствия о продлении срока ареста Фомину и Бородину еще на три месяца», — сказал собеседник агентства.

Накануне Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему замглавы Минобороны до 23 апреля. В свою очередь защита заявила, что обжалует данное решение.

В июле прошлого года Мосгорсуд признал Иванова виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-замминистра приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб.

В настоящее время он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.

Ранее Тимур Иванов объяснил происхождение своих особняков.

