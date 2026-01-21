Размер шрифта
Армия

Над регионами России сбили 52 беспилотника ВСУ за два часа

Минобороны: системы ПВО уничтожили 52 беспилотника ВСУ над регионами России
Inna Varenytsia/Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями регионов России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, 36 дронов сбили над акваторией Азовского моря, еще восемь — над акваторией Черного моря. При этом над территориями Крыма и Краснодарского края уничтожили по четыре БПЛА, уточнили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что попытки атак были зафиксированы в период с 18:00 по 20:00 мск. Украинские войска в ходе ударов задействовали беспилотники самолетного типа.

В ночь на 21 января дронами были атакованы Краснодарский край и Республика Адыгея. Пострадали не менее 11 человек, среди госпитализированных двое детей. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию Афипского нефтезавода. Около многоквартирного дома в Афипском специалисты разминируют боевую часть дрона. Всего за ночь средства ПВО сбили над Россией 75 украинских беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал об ударах по Украине.

