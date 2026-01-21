Над регионами России сбили 52 беспилотника ВСУ за два часа

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями регионов России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, 36 дронов сбили над акваторией Азовского моря, еще восемь — над акваторией Черного моря. При этом над территориями Крыма и Краснодарского края уничтожили по четыре БПЛА, уточнили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что попытки атак были зафиксированы в период с 18:00 по 20:00 мск. Украинские войска в ходе ударов задействовали беспилотники самолетного типа.

В ночь на 21 января дронами были атакованы Краснодарский край и Республика Адыгея. Пострадали не менее 11 человек, среди госпитализированных двое детей. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию Афипского нефтезавода. Около многоквартирного дома в Афипском специалисты разминируют боевую часть дрона. Всего за ночь средства ПВО сбили над Россией 75 украинских беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал об ударах по Украине.