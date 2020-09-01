Мужчина с гранатой задержан у офиса президента Украины
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Мужчина с гранатой задержан в правительственном квартале Киева, сообщается на сайте киевского управления Национальной полиции Украины.
Во время патрулирования полицейские заметили подозрительного мужчину, при проверке у него был обнаружен предмет, похожий на гранату, указано в сообщении.
В настоящее время предмет изъят взрывотехниками, он будет направлен на экспертизу. Мужчина 1966 года рождения доставлен в управление полиции.
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