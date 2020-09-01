Мужчина с гранатой задержан у офиса президента Украины

Мужчина с гранатой задержан в правительственном квартале Киева, сообщается на сайте киевского управления Национальной полиции Украины.

Во время патрулирования полицейские заметили подозрительного мужчину, при проверке у него был обнаружен предмет, похожий на гранату, указано в сообщении.

В настоящее время предмет изъят взрывотехниками, он будет направлен на экспертизу. Мужчина 1966 года рождения доставлен в управление полиции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дезертир с гранатой задержан у здания Рады

— В Киеве во время столкновения с полицией прогремел взрыв

— В Киеве посетитель магазина угрожал взорвать гранату после просьбы надеть маску