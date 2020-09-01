В Крыму пересохли крупные реки

Недостаток осадков привел к пересыханию крупных крымских рек в августе текущего года, сообщает региональный гидрометцентр.

В частности, пересохли реки Кача, Альма, Черная и Бельбек, а также приток реки Биюк-Карасу, указано в сообщении.

Из-за засухи прекратилось поступление воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища, в остальные же водохранилища поступление воды было незначительным, отмечает гидрометцентр.

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