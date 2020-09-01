В ООН заинтересовались водоснабжением в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило информацию по водоснабжению Крыма и отказу Украины от поставок воды по Северо-Крымскому каналу, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Об этом пишет РИА «Новости».

В мае Поклонская направила Верховному комиссару ООН письмо, где потребовала осудить Украину, перекрывшую поставку пресной воды в Крым. Недавно зампред получила ответ.

«В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове», — сказала Поклонская.

Она добавила, что глава Крыма Сергей Аксенов скоро предоставит необходимую информацию.

Ранее Украина поставляла в Крым 85% пресной воды через Северо-Крымский канал. После присоединения полуострова к России Киев прекратил поставки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Киев отказался от приватизации каналов, подающих воду в Крым

— В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды