В ООН заинтересовались водоснабжением в Крыму
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило информацию по водоснабжению Крыма и отказу Украины от поставок воды по Северо-Крымскому каналу, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Об этом пишет РИА «Новости».
В мае Поклонская направила Верховному комиссару ООН письмо, где потребовала осудить Украину, перекрывшую поставку пресной воды в Крым. Недавно зампред получила ответ.
«В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове», — сказала Поклонская.
Она добавила, что глава Крыма Сергей Аксенов скоро предоставит необходимую информацию.
Ранее Украина поставляла в Крым 85% пресной воды через Северо-Крымский канал. После присоединения полуострова к России Киев прекратил поставки.
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