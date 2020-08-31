В Москве за сутки погибли 11 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные столичного оперативного штаба.
«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении штаба.
Днем ранее сообщалось о смерти 12 зараженных.
Всего в столице с начала пандемии погибли 4 832 пациента с COVID-19, заразились более 262 тыс. человек, выздоровели около 214 тыс. заболевших.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.
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