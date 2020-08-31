В Екатеринбурге загорелся хлебокомбинат

В центре Екатеринбурга загорелся цех хлебомакаронного комбината, пишет региональное ГУ МЧС.

«В 08.57 (06.57 мск) поступило сообщение о пожаре на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге на улице Свердлова, 8», — сказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся кабель. Отмечается, что огонь может распространиться на кровлю здания.

Площадь возгорания будет установлена позже. Огонь тушат 46 человек и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

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