В Китае за сутки выявлено 17 случаев COVID-19

В Китае за минувшие сутки было выявлено 17 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа и 19 бессимптомных носителей, передает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По информации комитета, все новые случаи коронавируса были ввозными.

Отмечается, что за прошедшие сутки новых смертельных исходов от COVID-19 в стране не зарегистрировано.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 25 млн, за все время от коронавируса скончались более 800 тысяч человек.

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