Автомобиль въехал в группу оппозиционеров в Черногории
В Черногории машина въехала в группу оппозиции, которая праздновала победу на парламентских выборах, передает портал издания Vijest.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Никшич.
Издание со ссылкой на заявление полиции сообщило, что травмы получили несколько человек. При этом один мужчина пострадал тяжело.
30 августа в Черногории прошли парламентские выборы.
По предварительным данным экзитполов, правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов набирает 34,7%, оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» — 33,1%, движение «Демократы» — 12,4%, партия URA – 5,3%,
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