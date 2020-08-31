Автомобиль въехал в группу оппозиционеров в Черногории

В Черногории машина въехала в группу оппозиции, которая праздновала победу на парламентских выборах, передает портал издания Vijest.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Никшич.

Издание со ссылкой на заявление полиции сообщило, что травмы получили несколько человек. При этом один мужчина пострадал тяжело.

30 августа в Черногории прошли парламентские выборы.

По предварительным данным экзитполов, правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов набирает 34,7%, оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» — 33,1%, движение «Демократы» — 12,4%, партия URA – 5,3%,

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