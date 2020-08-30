В Белоруссии мужчина напал с ножами на милиционеров

В Белоруссии нетрезвый мужчина напал с двумя кухонными ножами на милиционеров, пишет пресс-служба МВД республики.

«Сегодня около 16.30 (совпадает с мск) в Молодечно на улице Громадовской совершено нападение на милиционеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападение произошло, когда правоохранители остановились для разбирательства, заметив нетрезвого мужчину, показывающего непристойные жесты.

Один милиционер получил колотую рану на затылке, второй — резаную рану голени. Им не потребовалась госпитализация.

Напавшим оказался безработный 60-летний житель Молодечно. Медицинская экспертиза показала в выдыхаемом воздухе у мужчины три промилле.

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