Протестующие в Берлине покинули площадь

В Берлине сотрудники правоохранительных органов зачистили площадь Гроссер Штерн, на которой проходила акция протеста против мер, введенных для ограничения распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полиция Берлина преступила к активным действиям, направленным на освобождение места протестов от его участников.

По данным СМИ, тех, кто отказывался покидать улицу, силовики выносили на руках.

Участники акций при этом пообещали продолжить протесты на следующий день.

Как сообщалось, около 38 тыс. человек приняли участие в протестах в Берлине против мер по коронавирусу и распространения новой сотовой сети 5G. В течение дня было арестовано около 300 человек, около 200 — только перед посольством России.

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