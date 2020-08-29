В Москве от коронавируса скончались еще 11 человек

Число жертв COVID-19 в Москве достигло 4 809, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Из них за минувшие сутки скончались 11 пациентов. У всех был подтвержден также диагноз «пневмония».

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 25 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тысяч человек.

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