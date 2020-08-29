Индия не откроет школы раньше 30 сентября

В Индии школы откроют не раньше 30 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на министерство внутренних дел страны.

Отмечается, что эта мера вызвана ростом числа случаев заражения коронавирусом в стране.

«Школы, колледжи и учебные учреждения будут закрыты для студентов и регулярных занятий до 30 сентября 2020. Однако будет разрешено и будет поощряться онлайн и дистанционное обучение», — говорится в сообщении.

Накануне в Индии был установлен суточный рекорд по числу новых заражений коронавирусом, за сутки инфекцию выявили более чем у 77 тыс. жителей страны. Ситуация с пандемией в Индии осложняется недостаточным количеством тестирования из-за ограниченности ресурсов медучреждений в сельской местности.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли более 800 тыс. человек.

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