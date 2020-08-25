МИД РФ рассказал об итогах обсуждения инцидента с Навальным с замгоссекретаря США Биганом

Министерство иностранных дел России опубликовало комментарий по итогам переговоров с замгоссекретаря США Биганом по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В тексте комментария подчеркивается, что произошедшее сразу было квалифицировано как «инцидент».

В ходе обсуждения американская сторона отметила, что при подтверждении версии «отравления» Навального власти США будут принимать меры, после которых «померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

В свою очередь Россия назвала недопустимыми голословные обвинения в свой адрес. Кроме того, было подчеркнуто желание российской стороны провести самое тщательное и объективное расследование произошедшего.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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