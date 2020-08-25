Московские учителя смогут вести уроки без масок, заявила вице-мэр Ракова

Учебный год в Москве начнется в обычном режиме, с соблюдением дополнительных мер безопасности, а прямо сейчас школы проводят генеральную уборку и дезинфекцию, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году в школах допускается отход от единого графика начала занятий с возможностью установления индивидуального начала работы для каждой параллели, - отметила Ракова. — Конечно, будем стараться, чтобы в первую очередь в школу приходили ученики младших классов, ведь их, как правило, сопровождают родители, и изменение режима работы вызывает дополнительные сложности для семьи и может наложиться на график работы взрослых, и так как начало занятий у параллелей будет разведено, у них будут и разные перемены, и разное время приема пищи, что минимизирует возможность пересечения».

По словам вице-мэра, каждая школа уже разработала алгоритмы и графики в соответствии с новыми возможностями, и до среды учителя доведут график детей до родителей и ответят на все вопросы.

Как ранее уже сообщалось, общих линеек 1 сентября не будет, но школы постараются провести локальные праздники для первоклассников. Поскольку время начала дня у них будет свое, с другими учениками они контактировать в этот момент не будут.

Кроме того, за каждым классом в школе будет закреплен свой кабинет, чтобы дети не перемещались по школе. Исключения же составят предметы, для которых нужно специальное оборудование, например, физика, химия, технология или физкультура.

«Газета.Ru» уже писала, что все сотрудники московского образования до 1 сентября пройдут бесплатное тестирование на COVID-19.

«Это касается всех: и учителей, и охранников, и сотрудников клининговых организаций, и всех, кто непосредственно заходит в школу, всего 180 тысяч человек, - пояснила Анастасия Ракова - На сегодняшний день протестировано уже 100 тысяч человек, 28 числа мы закончим тестировать всех».

И, конечно же, образовательные учреждения в полной мере будут обеспечены масками и перчатками. Проводить же уроки учителя смогут без масок, подчеркнула Ракова.

Дети с подтвержденным коронавирусом или контактировавшие с больными не будут допущены в школу.

«Как только мы получаем положительный ПЦР-тест, причем неважно, где он сделан, в частной или государственной лаборатории, в течение двух-трех часов информация будет доступна для каждой школы. Класс, контактировавший с больным ребенком, будет направлен на карантин на 14 дней. При этом родителям никаких дополнительных сложностей эта ситуация не должна создавать. При симптомах ОРВИ у ребенка врач приедет на дом, посещать медицинские учреждения не нужно», - сообщила Ракова.

На 8-10 день карантина, если у ребенка не будет никаких симптомов, необходимо будет сдать тест на коронавирус — бесплатно в московских поликлиниках по предварительной записи. Во время же двухнедельного карантина школа обязательно обеспечит обучение в дистанционном формате по стандартной программе.