В ЯНАО во время пожара в общежитии погиб человек
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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) во время пожара в общежитии погиб человек, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональное правительство и МЧС.
«В результате пожара два человека получили повреждения первой и второй степени тяжести, один из них был доставлен в приемный покой Надымской ЦРБ. Один человек погиб», — говорится в сообщении.
Огонь повредил здание по всей площади — 504 кв. м.
Отмечается, что всего в общежитии проживали пять человек. Сейчас им оказывают помощь.
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