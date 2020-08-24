Омские врачи готовы передать немецкой клинике биоматериалы Навального

Врачи омской Больницы скорой медицинской помощи №1, где проходил лечение Алексей Навальный, готовы предоставить немецким коллегам из клиники Charite образцы биоматериалов пациента, сообщается на портале правительства Омской области.

Омские специалисты могут предоставить как результаты анализов пациента, так и образцы биоматериалов, указано в сообщении. Отмечается, что данная информация позволит врачам и Германии полностью проследить динамику жизненных показателей Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Омские врачи предложили помощь немецкой клинике в лечении Навального

— В омской больнице заявили, что спасли Навальному жизнь

— В больнице рассказали, в каком состоянии был госпитализирован Навальный