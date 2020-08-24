Путин заявил о снижении численности населения России

Российский президент Владимир Путин обратил внимание на то, что численность населения России в настоящее время снижается, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что власти страны в последние годы уделяют большое внимание проблемам демографии. Причина в том, что после определенного подъема в России наблюдается сокращение численности постоянного населения в связи с целым рядом в том числе и объективных обстоятельств.

Ранее Путин говорил, что убыль населения в России в 2019 году составила 260 тыс. человек, несмотря на увеличение продолжительности жизни и снижение показателей смертности. Он связал это с тем, что сейчас в детородный возраст вступило меньше людей, чем было несколько лет назад.

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