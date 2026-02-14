Трамп сообщил о скорой отправке второй авианосной группы ВМС США на Ближний Восток

Вторая авианосная группа Военно-морских сил (ВМС) США в ближайшее время отправится на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«У нас есть огромная [военная] мощь [на Ближнем Востоке], и еще один авианосец скоро выходит в море, так что посмотрим получится ли у нас урегулировать эту ситуацию раз и навсегда», — сказал он.

По словам американского лидера, отказ Ирана от обогащения урана является условием заключения сделки с США.

6 февраля центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) сообщило о том, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» зашла в Аравийское море.

Как писала газета The New York Times (NYT), Трамп выдвинул Ирану три ключевых требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его нынешних запасов, ограничение дальности и количества баллистических ракет, а также прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке, включая ХАМАС, Хезболлу и хуситов, действующих в Йемене.

