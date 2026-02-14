Размер шрифта
Трамп исключил возможность обогащения Ираном урана

Трамп: США не хотели бы, чтобы Иран имел возможность обогащать уран
Jonathan Ernst/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не хотели бы, чтобы у Ирана сохранились возможности по обогащению урана. Об этом сообщает ТАСС.

Перед вылетом штата Северная Каролина журналисты спросили его, какова позиция администрации США в отношении обогащения урана в исламской республике и было бы приемлемым для Вашингтона сохранение у Тегерана обедненного урана.

«Мы не хотим никакого обогащения [урана в Иране]. Мы не хотим обогащения», — сказал глава США.

11 февраля Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business, что Иран хочет заключить сделку с США с отказом от ядерной программы. По словам американского лидера, отказ Ирана от сделки с США был бы «глупым шагом».

До этого вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран снизит уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с республики.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о готовности отправить инспекторов на ядерные объекты Ирана для проверки.
 
