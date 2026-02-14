Главная сенсация Олимпиады: Шайдоров выиграл золото, Малинин провалился, Гуменника «придержали»

Невероятную развязку подарил зрителям мужской турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии. Безоговорочный фаворит Илья Малинин из США провалился в произвольной программе и остался только восьмым. Победу одержал Михаил Шайдоров из Казахстана, а россиянин Петр Гуменник выполнил пять четверных прыжков и поднялся с 12-го места после короткой программы на шестое по итогам двух прокатов.

Пять квадов Гуменника

Заняв 12-е место в короткой программе, Петр Гуменник попал в предпоследнюю разминку и открывал выступления в этой группе после заливки льда. В свой прокат россиянин заявил пять четверных прыжков и исполнил их чисто на тренировочном прогоне за день до Игр.

Выйдя на лед, Гуменник выполнил заявленную программу, прыгнув все пять четверных: флип, лутц, риттбергер, а также четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и четверной сальхов с двумя двойными акселями. Тройной аксель тоже был исполнен.

В целом, программа чемпиона России была выполнена здорово. За вращения и дорожку шагов он получил четвертые уровни, а на прыжках не допустил степ-аутов и падений. Однако больше половины элементов были отмечены в трансляционной картинке желтыми квадратиками, и после проката, но до объявления оценок техническая часть упала со 114 баллов до 103.

Ну а компонентами никогда не выступавшего на взрослом уровне на международной арене Гуменника судьи баловать не собирались изначально.

В итоге сложилась парадокасальная ситуация: в плане недокрутов за чистый прокат Гуменник оказался на уровне мексиканца Давида Каррильо, славящегося недокрученными прыжками. Там, где всем остальным арбитры засчитывали чисто сделанный элемент, россиянина судили максимально строго.

Про низкие компоненты и отсутствие авторитета все было известно заранее, но в итоге по второму, самому спорному показателю Гуменника опередили даже те, кто, выступая после него, буквально завалил свои прокаты.

Невероятная развязка

Продержался на первом месте в общей таблице Гуменник недолго – около десяти минут. Выступавший следом украинец Кирилл Марсак и в контенте конкурировать с россиянином не мог, и выступил неудачно. А вот канадец Стивен Гоголев выдал вдохновенный прокат, исполнил практически все чисто и вышел на первую позицию, немного опередив чемпиона России и в произвольной, и по сумме программ. И именно за счет компонентов, чуть уступив в техническом исполнении.

Дальше Гоголева опередил японец Шун Сато, который откатал примерно на уровне канадца и россиянина, но тоже добрал свое компонентами.

И вот он продержался в лидерах до конца выступления своей группы, так как как американец Эндрю Торгашев и француз Кевин Аймоз в своих прокатах наошибались на пару турниров вперед каждый.

Не обошел Сато и кореец Чжа Чжун Хван, а вот Михаил Шайдоров из Казахстана, занявший пятое место в короткой программе, выдал невероятное выступление, тоже исполнив пять четверных прыжков, включая флип, который он изначально даже не заявлял.

Прокат Шайдорова был практически образцово чистым и при этом вдохновенным. Набрав по сумме 291,58, он, естественно, вышел на первое место. Но кто мог представить, что представитель Казахстана там и останется?

Однако опередившие его в короткой итальянец Даниэль Грассль и француз Адам Сяо Хим Фа перенервничали загубили слишком много элементов. Каждый из них проиграл в том числе и Гуменнику.

Так Шайдоров уже обеспечил себе как минимум бронзу и продолжал наблюдать за провалами конкурентов. Японец Юма Кагияма неудачно прыгнул четверной сальхов, упал с четверного риттбергера, а во второй части программы приземлил на две ноги флип в четыре оборота.

С Шайдоровым он после такого бороться уже не мог, но все равно получил космические для такого количества таких ошибок компоненты и расположился на второй строчке протокола, обеспечив себе олимпийскую награду. Впрочем, сам он расплакался от расстройства.

Ну а выступавший последним Илья Малинин – чемпион мира и безоговорочный фаворит, заявивший на произвольную аж семь квадов – должен был просто забрать свое.

Так думали все. Но в итоге Малинин испортил все, что только можно было испортить. Прыжок за прыжком получались неудачными, и все это привело его на итоговое восьмое место протокола – настоящий шок!

Михаил Шайдоров стал одним из самых сенсационных олимпийских чемпионов в мужском одиночном катании в истории! Японцы Кагияма и Сато завоевали серебро и бронзу соответственно, а Гуменник закончил турнир шестым, опередив действующего чемпиона мира и лучшего фигуриста планеты последних лет.

При этом и Кагияма, и Малинин, и даже Адам Сяо Хим Фа и Даниэль Грассль получили в компонентах оценки выше Гуменника…

«Гуменник должен был занять третье место»

«Обещал себе ничего не говорить, но я не могу. Лично мое мнение: при той ситуации, в которой оказался Петя, без рейтинга, без всего, сегодня он должен был занять третье место. При рейтинге и если бы нас не отстраняли – минимум второе. То, что мы видим в его распечатке, не соответствует действительности. Я это могу сказать точно. Мы смотрели всех участников. То количество «кьюшек» и «галок», которые ему поставили, остальным прощали, — заявил в прямом эфире в студии Okko после турнира хореограф Даниил Глейхенгауз.

— Плюс компоненты 80 баллов он получил при чистейшем прокате. У него не было ни дедакшенов, ни степ-аутов – он получил компоненты 80. Великие спортсмены Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа за свои сорванные полностью произвольные программы компоненты получили выше, чем Петя. Это не совсем правильно. Так не должно это работать. Очень жаль. Для меня Петя как минимум с медалью».

Прокомментировал выступление россиянина и почетный президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.

«Хорошо откатал, молодец, катался на подъеме, свою задачу выполнил. Катался максимально близко к топам. На мой взгляд, подвел каскад с риттбергером, чуть застрял на выезде. Но это было действительно достойно. Многое зависит от мнения техбригады», — приводит слова специалиста ТАСС.

При этом Гуменник в итоговом протоколе опередил всех представителей Европы.