Стало известно, что ВСУ отправляют «отряды самоубийц» в подконтрольные РФ села

Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели пиар-кампанию с установкой флага в случайном населенном пункте, который они попытались выдать за Чугуновку Харьковской области, с целью убедить Запад в своих успехах на фронте. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

Целью информационного вброса является дезинформация украинцев и демонстрация Западу успехов на линии фронта. Бойцы за последнюю неделю один раз воткнули флаг в лесопосадке, расположенной на юге от Поповки (Сумская область), и дважды в неизвестном селе — под видом Чугуновки.

«В третий раз украинское командование, по всей видимости, не смогло сформировать отряд самоубийц для очередной пиар-акции и просто воткнуло флаг в случайном населенном пункте, выдав это за освобождение Чугуновки», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что на кадрах с места событий флаг Украины воткнули на вышке связи возле неопознанного памятника. Однако в настоящей Чугуновке такого памятника нет, чему свидетельствует карта, уточнил источник.

До этого экс-глава военной контрразведки ФСБ России Александр Безверхний заявил, что фотосессии украинских бойцов с национальными флагами на территориях, уже взятых под контроль российской армией, ведут к бессмысленным потерям.

Ранее силовики сообщили о попытках ВСУ убедить украинцев в контроле над Волчанском.
 
