Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

СМИ: в США готовятся к военной операции против Ирана

Reuters: ВС США готовятся к долговременной военной операции против Ирана
US Navy

Вооруженные силы Соединенных Штатов готовятся к возможной долговременной военной операции против Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, ВС США уже разработаны планы более сложной операции, чем та, которая была проведена в июне прошлого года. В частности, ударам может подвергнуться не только ядерная инфраструктура Исламской Республики, но также государственные учреждения и ведомства по обеспечению безопасности. При этом в Вашингтоне ожидают ответных атак Ирана, что может увеличить риск регионального конфликта, пишут журналисты.

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану применением военной силы. Он отметил, что власти республики «много говорят, но не предпринимают никаких действий». Он подчеркнул что Тегеран во избежание применения США военной силы должен «предоставить ту сделку, которую они должны были предоставить в первый раз».

В конце января Трамп заявил об отправке американским флотом «огромной армады» на Ближний Восток, возглавляемой атомным авианосцем «Авраам Линкольн». Он также пригрозил Тегерану применением силы в случае отказа от заключения соглашения, предусматривающего отказ от ядерного оружия.

Ранее Трамп предупредил Иран, что отсутствие сделки будет «травматично» для республики.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!