Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения

Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения из колонии
«Мастерская «12» Никиты Михалкова»

В театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова представили премьерный показ спектакля «Без свидетелей», одну из главных ролей в котором исполнил актер Михаил Ефремов. Об этом сообщает АГН «Москва».

Как отмечается, премьерные показы спектакля пройдут 25 и 26 марта. Это первая постановка с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова после его освобождения из колонии. Режиссер спектакля выступил Никита Михалков. Сценической партнершей Ефремова стала народная артистка России Анна Михалкова.

До этого в театре Михалкова рассказали о повышенном спросе на билеты на первые спектакли с Ефремовым. Так, билеты на спектакль «Без свидетелей» были выкупленные сразу же, как поступили в продажу. В учреждении также добавили, что на ажиотаж повлияло и то, что режиссером-постановщиком стал Никита Михалков.

8 июня 2020 года Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве, будучи пьяным. За рулем Jeep Grand Cherokee он врезался в автомобиль Lada с 57-летним Сергеем Захаровым, спасти которого не удалось. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Впоследствии Ефремова признали виновным и приговорили к 7,5 годам колонии общего режима. Он отбывал наказание в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. В апреле 2025-го его условно досрочно освободили, запретив садиться за руль на три года.

Ранее юрист рассказал, что будет с первым гонораром Михаила Ефремова.
 
