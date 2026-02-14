Эксперт рассказала россиянам о возрасте выхода на пенсию в 2026 году

РИА Новости: женщины смогут выйти на пенсию в 59 лет, мужчины в 64 в 2026 году

Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская назвала возраст выхода на пенсию в России в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, женщины смогут оформить пенсию по старости в 59 лет, а мужчины — в 64 года,

Эксперт напомнила, что 2026 год станет завершающим в переходном периоде по повышению пенсионного возраста. С 2028 года возраст выхода на пенсию окончательно составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что россияне могут получать дополнительные выплаты к страховой пенсии по старости при наличии иждивенцев в размере до почти 9,6 тыс.

По его словам, страховая пенсия в настоящее время рассчитывается достаточно просто: сумма двух слагаемых. Первое слагаемое представлено фиксированной выплатой, а второе – произведением числа набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов и стоимости одного.

Ранее эксперт рассказал, у кого в марте резко вырастут пенсии.