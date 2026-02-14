Размер шрифта
США проведут переговоры по Ирану и Украине в один день

США намерены провести в Женеве 17 февраля переговоры по Ирану и Украине
Alex Brandon/AP

Делегация США планирует провести в Женеве наряду с переговорами по Украине дипломатические консультации по Ирану. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечается, утром 17 февраля спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер проведут двусторонние переговоры с иранскими представителями, а во второй половине дня примут участие в трехсторонней встрече с участием делегаций России и Украины.

До этого Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен предпринять усилия по достижению мирного соглашения, и имеет для этого все возможности. По словам американского лидера, Россия также проявляет заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине.

13 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса состоится 17-18 февраля в Женеве в формате России, США и Украины. По его словам, выбор Швейцарии обусловлен практическими соображениями удобства и целесообразности для всех сторон.

Ранее Лавров прокомментировал ход переговоров по Украине.
 
