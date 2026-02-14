Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Минтранс раскритиковал идею бесплатной 15-минутной парковки у аптек

Минтранс не поддержал идею бесплатной парковки у социально значимых объектов
Илья Питалев/РИА Новости

Бесплатная парковка около социально значимых объектов ухудшит ситуацию на дорогах. Об этом сообщил замминистра транспорта Валентин Иванов на запрос от депутатов Госдумы фракции «Новые люди», передает ТАСС.

«Установление времени бесплатного нахождения транспортного средства на платной парковке без учета региональных особенностей может привести к заполнению парковочных мест вблизи объектов с высоким пассажиропотоком, в том числе рядом с аптечными организациями», — указано в ответе замминистра.

Иванов также отметил, что в случае ухудшения дорожной ситуации гражданам будет затруднен доступ к социально значимым объектам, таким как аптеки. Он подчеркнул, что парковочные места являются дефицитным ресурсом городской инфраструктуры. В связи с чем городские власти вводят плату за доступ к этим местам, обеспечивая таким образом «высокую оборачиваемость».

«С учетом изложенного вышеуказанное предложение, по мнению Министерства транспорта РФ, требует дополнительного обоснования», — говорится в ответе замминистра.

До этого депутаты думской фракции «Новые люди» направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением разрешить бесплатную парковку на 15 минут на платных местах вблизи аптек. Авторы запроса считают, что эта мера создаст справедливые условия для людей, которым нужно ненадолго заехать за лекарствами.

Ранее «Новые люди» внесли законопроект о запрете молельных комнат в жилых домах.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!