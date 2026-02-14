Минтранс раскритиковал идею бесплатной 15-минутной парковки у аптек

Бесплатная парковка около социально значимых объектов ухудшит ситуацию на дорогах. Об этом сообщил замминистра транспорта Валентин Иванов на запрос от депутатов Госдумы фракции «Новые люди», передает ТАСС.

«Установление времени бесплатного нахождения транспортного средства на платной парковке без учета региональных особенностей может привести к заполнению парковочных мест вблизи объектов с высоким пассажиропотоком, в том числе рядом с аптечными организациями», — указано в ответе замминистра.

Иванов также отметил, что в случае ухудшения дорожной ситуации гражданам будет затруднен доступ к социально значимым объектам, таким как аптеки. Он подчеркнул, что парковочные места являются дефицитным ресурсом городской инфраструктуры. В связи с чем городские власти вводят плату за доступ к этим местам, обеспечивая таким образом «высокую оборачиваемость».

«С учетом изложенного вышеуказанное предложение, по мнению Министерства транспорта РФ, требует дополнительного обоснования», — говорится в ответе замминистра.

До этого депутаты думской фракции «Новые люди» направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением разрешить бесплатную парковку на 15 минут на платных местах вблизи аптек. Авторы запроса считают, что эта мера создаст справедливые условия для людей, которым нужно ненадолго заехать за лекарствами.



Ранее «Новые люди» внесли законопроект о запрете молельных комнат в жилых домах.