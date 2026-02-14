СМИ: ссора Орбана и Зеленского может препятствовать вступлению Украины в ЕС

BZ: cсора между Орбаном и Зеленским грозит сорвать планы Киева на ЕС

Ссора между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским в социальных сетях грозит сорвать планы Киева на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

«В вопросе о возможном вступлении Украины в ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал президента Владимира Зеленского и открыто противоречил ему», — сообщает издание.

Как отмечается, на своей странице в социальной сети X украинский президент написал: «Мне нужна конкретная дата». Эта дата должна быть частью любого соглашения, которое Украина подпишет с США, Россией и Европой. В противном случае, «Россия сделает все, чтобы заблокировать этот процесс — даже не своими руками, а через некоторых европейских представителей», уточнил Зеленский.

На это, как пишет немецкое издание, Орбан ответил, как если бы президент Украины обратился к нему лично.

«Уважаемый господин президент [Украины], вы на неверном пути. Присоединение к ЕС – это процесс, основанный на заслугах. Государства-члены устанавливают условия, а не страны-кандидаты», — заявил Орбан.

До этого Орбан раскритиковал стремление Украины вступить в ЕС. Он заявил, что Зеленский хочет попасть в Европейский союз, но при этом сидит на лошади задом наперед.

Ранее Украина отказалась возобновить транзит нефти по «Дружбе».