Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

СМИ: ссора Орбана и Зеленского может препятствовать вступлению Украины в ЕС

BZ: cсора между Орбаном и Зеленским грозит сорвать планы Киева на ЕС
Yves Herman/Reuters

Ссора между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским в социальных сетях грозит сорвать планы Киева на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

«В вопросе о возможном вступлении Украины в ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал президента Владимира Зеленского и открыто противоречил ему», — сообщает издание.

Как отмечается, на своей странице в социальной сети X украинский президент написал: «Мне нужна конкретная дата». Эта дата должна быть частью любого соглашения, которое Украина подпишет с США, Россией и Европой. В противном случае, «Россия сделает все, чтобы заблокировать этот процесс — даже не своими руками, а через некоторых европейских представителей», уточнил Зеленский.

На это, как пишет немецкое издание, Орбан ответил, как если бы президент Украины обратился к нему лично.

«Уважаемый господин президент [Украины], вы на неверном пути. Присоединение к ЕС – это процесс, основанный на заслугах. Государства-члены устанавливают условия, а не страны-кандидаты», — заявил Орбан.

До этого Орбан раскритиковал стремление Украины вступить в ЕС. Он заявил, что Зеленский хочет попасть в Европейский союз, но при этом сидит на лошади задом наперед.

Ранее Украина отказалась возобновить транзит нефти по «Дружбе».
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!