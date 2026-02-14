Размер шрифта
Россиянам рекомендовали ограничить потребление блинов с икрой в Масленицу

Минздрав: следует ограничить потребление блинов с икрой в Масленицу из-за соли
Министерство здравоохранения РФ рекомендует ограничить потребление блинов с икрой в Масленицу из-за высокого содержания в них соли. Об этом ТАСС рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

«Их [блинов с икрой] потребление стоит ограничить. В них высокое содержание соли», — сказал он.

В Минздраве отметили, что лучше употреблять блины с нежирным творогом, ягодным ассорти, а также с пюре из яблок, груш или тыквы — в них не содержится сахар. Для любителей соленых начинок рекомендуется обратить внимание на творожный сыр, рикотту с зеленью и огурцом, рыбу с укропом и тушеные с луком грибы.

Масленица, которая в церковной традиции называется Сырной седмицей, в 2026 году начнется 16 февраля.

Масленичная неделя — это последние семь дней перед Великим постом в православном календаре. В народной традиции Масленица сопровождается гуляниями, блинами и проводами зимы. Неделя завершается Прощеным воскресеньем, когда принято просить прощения у родных и близких перед началом Великого поста. В 2026 году он начнется 23 февраля.

Ранее врач назвала самые вредные начинки блинов на Масленицу.
 
