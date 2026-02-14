В МИД России заявили о работе над биржей драгоценных металлов в БРИКС

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС, что страны БРИКС работают над созданием биржи драгоценных металлов.

По словам дипломата, помимо общей инвестплатформы, о которой говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, существует идея создать отдельную платформу, ориентированную на работу в особых экономических зонах, которые имеются или создаются практически во всех странах БРИКС. Он также упомянул сравнительно недавнюю, но очень значимую тему: создание не только «зерновой биржи», но и биржи драгоценных металлов.

Рябков заявил о прогрессе в продвижении инициатив, предложенных Россией в 2024 году в Казани. Речь идет о создании альтернативной платежной платформы, развитии расчетов в нацвалютах и механизмов перестрахования в торговле.

По словам дипломата, по ряду направлений уже есть предпосылки для перехода к конкретным договоренностям. Рябков также отметил необходимость совершенствования транспортно-логистических цепочек и взаимодействия таможенных служб. Он заметил, что уровень проработки вопросов разный: часть идей остается на стадии концептуального обсуждения, другие — близки к запуску в пилотном режиме с участием профильных ведомств.

9 февраля Рябков заявил, что работа по вопросу платежей в национальных валютах в рамках БРИКС будет продолжена. Замглавы МИД России отметил, что в данном вопросе есть разные нюансы и подходы. При этом реализация идеи зависит от председательства.

Ранее Индия предложила связать цифровые валюты стран БРИКС для упрощения платежей.