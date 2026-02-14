Размер шрифта
«Сопоставимо со взрывом 20 атомных бомб»: ученый рассказал о возможной катастрофе

Астроном рассказал о возможных последствиях падения Челябинского метеорита
РИА «Новости»

Город Челябинск ожидала бы катастрофа, сопоставимая со взрывом 20 атомных бомб, если бы Челябинский метеорит взорвался немного ближе к Земле. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

«Мощность взрыва [Челябинского метеорита] составила полмегатонны в тротиловом эквиваленте. Это примерно в 20 раз мощнее чем первая атомная бомба... Но там высота взрыва составляла около одного километра. Если расстояние от места взрыва увеличивается вдвое, то ударная волна ослабевает в четыре раза. Поэтому если высота 10 километров, то энергия ударной волны будет слабее в 100 раз», — подчеркнул Короткий.

По информации ученого, если бы небесное тело взорвалось над городом на высоте 10 км, то был бы эффект как от мощного торнадо.

«Вырванные деревья, выбитые все окна и двери, рухнувшие ветхие конструкции, пострадавших много и явно были бы жертвы. При высоте взрыва один километр взрыв был бы в 20 раз мощнее, чем в Хиросиме. Город был бы практически уничтожен ударной волной, это была бы катастрофа», — сообщил астроном.

Короткий рассказал, что это был каменный метеорит диаметром порядка 20 метров, скорость которого составляла порядка 18 километров в секунду. Он летел по пологой траектории, поэтому его смогли увидеть многие жители Южного Урала. При этом взрыв метеорита произошел на высоте около 25 километров, и звук ударной волны шел к поверхности Земли порядка минуты. Он также отметил, что Челябинский метеорит на данный момент является самым «заснятым» небесным телом, вошедшим в атмосферу Земли, за всю историю наблюдений.

Ранее в России рассказали о рынке «небесных камней».
 
