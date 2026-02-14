Размер шрифта
Россиянам объяснили, почему сладкие подарки — плохой выбор

Шоколатье Беляева: сладкие подарки ведут к перегрузке организма
GIOIA PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

Сладкие подарки, несмотря на их популярность и яркую презентацию, не всегда являются безопасным или полезным выбором, особенно при частом употреблении. Об этом «Газете.Ru» рассказала шоколатье, шеф-кондитер, бренд-шеф, технолог кондитерского производства, преподаватель РОСБИОТЕХа Инга Беляева.

«Основная проблема заключается в высоком содержании сахара и быстрых углеводов, которые вызывают резкие колебания уровня глюкозы в крови, провоцируют чувство усталости, раздражительность и повышают нагрузку на поджелудочную железу. Для людей с диабетом, предрасположенностью к метаболическим нарушениям, а также детей такие продукты могут представлять реальный риск для здоровья», — объяснила она.

Кроме сахара, многие сладкие подарки содержат насыщенные и гидрогенизированные растительные жиры, ароматизаторы, красители и консерванты, которые повышают калорийность, снижают питательную ценность и создают дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. Особенно это касается шоколадных наборов, конфет с кремовыми и жирными начинками, а также промышленных сладких изделий с длительным сроком хранения.

«С точки зрения пищеварения такие подарки тяжело усваиваются, могут вызывать чувство тяжести, вздутие и дискомфорт, особенно если человек не привык к большому количеству сладкого. Эстетическое удовольствие от таких подарков быстро сменяется перегрузкой организма, а при регулярном употреблении — набором лишнего веса и риском метаболических нарушений», — отметила Беляева.

Таким образом, сладкие подарки лучше рассматривать как эпизодическое удовольствие, а не как безопасный вариант для регулярного употребления. Если цель подарка — забота о здоровье и радость без перегрузки организма, стоит выбирать продукты с меньшим содержанием сахара, натуральные сладости, сухофрукты, орехи или изделия ручной работы с минимальной переработкой ингредиентов, резюмировала она.

