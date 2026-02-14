Размер шрифта
Российский посол обвинил Берлин в разрыве отношений с Москвой

Нечаев: отношения между Россией и ФРГ почти разрушены по инициативе Берлина
Global Look Press

Отношения между Россией и Германией были практически полностью разрушены по инициативе немецкого правительства, заявил РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Серьезный отпечаток на работу посольства, разумеется, накладывает актуальное состояние российско-германских отношений, которые по большому счету почти полностью разрушены по инициативе Берлина», — подчеркнул Нечаев.

Российский дипломат уточнил, что текущая ситуация не лучшим образом сказывается на работе российской дипмиссии, а также на политическом фоне работы посольства.

«Множатся недобросовестные, не имеющие ничего общего с реальностью вбросы о шпионах и хакерах, гибридных атаках, кампаниях дезинформации и пропаганды», — заявил Нечаев.

Российский посол объяснил действия Берлина попыткой запугать тех, кто готов взаимодействовать с российским посольством, а также желанием сделать «максимально токсичными» взаимодействия между странами. Он уточнил, что Германия держит в страхе тех, кто по-прежнему хочет конструктивных связей с Москвой.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступление канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Неужели не противно выглядеть как… Мерц», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также подчеркнула, что канцлер ФРГ должен был внимательно изучить выступления российских официальных лиц, чтобы понять международный миропорядок.

Ранее Мерц заявил, что основанного на праве и правилах мирового порядка больше нет.
 
