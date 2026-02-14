На Кубе на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар

Пожар произошел на территории одного из старейших НПЗ на Кубе

Пожар произошел на одном из складов на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Ньико Лопес» в Гаване. Возгорание было локализовано, передает пресс-служба министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы в соцсети X.

«Взято под контроль возгорание, произошедшее сегодня днем на одном из складов, расположенных на НПЗ «Ньико Лопес». Причины устанавливаются», — говорится в сообщении.

На момент публикации подробности о пострадавших и ущербе в результате инцидента отсутствуют. Незадолго до этого в соцсетях распространились кадры с густым черным дымом в районе прибрежного резервуара.

«Ньико Лопес» является одним из старейших и ключевых НПЗ Кубы. Завод был построен в дореволюционные годы, а в 1960 году власти национализировали объект и переименовали его в честь революционера Антонио Лопеса. В настоящее время он остается одним из нескольких действующих заводов по переработке нефти в республике.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности и подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют в республику нефть. На этом фоне член конгресса США от Республиканской партии Карлос Гименес призвал туристов покинуть Кубу, «пока не стало слишком поздно».

Ранее в Кремле отказались комментировать возможные поставки Россией нефти на Кубу.