МВД РФ: почти 100 тыс. украинцев попросили убежища в России за время СВО

Markus Schreiber/AP

Свыше 92 тысяч граждан Украины подали заявления о предоставлении временного убежища в России с 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные российского МВД.

Утверждается, что за период с 2022 по 2025 год поступило 92 426 таких заявлений от граждан Украины. Наибольшее их количество было подано в 2022 году — 83 513, что составило 82% от общего числа ходатайств (100 682).

Далее число заявлений пошло на спад. Так, в 2023 году число обратившихся составило 5 581 (67% от общего числа), в 2024 году — 3 722 (54%), а в 2025 году всего 3 332 (40%) граждан Украины обратились к российским властям с подобным запросом.

До этого генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков заявил, что в США украинцы проявляют активный интерес к программе по переселению соотечественников в Россию. По его словам, в 2025 году кратно возросло количество обратившихся за информацией по этому вопросу.

Ранее в Европе ужесточили условия для предоставления убежища украинцам.
 
