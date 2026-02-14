Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В США назвали число истребителей пятого поколения, поставленных в Европу

Уитэкер: число поставленных США в Европу F-35 вскоре достигнет 600
Olivier Rachon/Global Look Press

Общая численность поставленных США своим европейским союзникам по Североатлантическому альянсу истребителей F-35 в ближайшее время достигнет 600. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер, передает ТАСС.

«Я думаю, что в обозримой перспективе в Европе будет 600 F-35, владельцами которых станут наши союзники. И поэтому, знаете, я не считаю, что в настоящее время существует риск того, что президент [США Дональд] Трамп откажется поставлять F-35, это наши союзники угрожают не покупать их», — подчеркнул Уитэкер.

До этого в Вооруженные силы России были направлены истребители пятого поколения Су-57. Как отмечается, истребители получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения. Самолеты были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Так, летчики Министерства обороны России провели тестирование бортов в различных режимах работы.

Ранее Россия передала за границу два истребителя Су-57.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!