В США назвали число истребителей пятого поколения, поставленных в Европу

Общая численность поставленных США своим европейским союзникам по Североатлантическому альянсу истребителей F-35 в ближайшее время достигнет 600. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер, передает ТАСС.

«Я думаю, что в обозримой перспективе в Европе будет 600 F-35, владельцами которых станут наши союзники. И поэтому, знаете, я не считаю, что в настоящее время существует риск того, что президент [США Дональд] Трамп откажется поставлять F-35, это наши союзники угрожают не покупать их», — подчеркнул Уитэкер.

До этого в Вооруженные силы России были направлены истребители пятого поколения Су-57. Как отмечается, истребители получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения. Самолеты были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Так, летчики Министерства обороны России провели тестирование бортов в различных режимах работы.



Ранее Россия передала за границу два истребителя Су-57.